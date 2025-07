Festival Arts et Vigne repas d’ouverture Resto Tangs Châtillon-en-Diois

Festival Arts et Vigne repas d’ouverture Resto Tangs Châtillon-en-Diois dimanche 3 août 2025.

Festival Arts et Vigne repas d’ouverture Resto Tangs

Rue des Rostangs Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date :

Début : Dimanche 2025-08-03

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

Le Resto Tangs vous accueillera à l’issue de la fête du vin, pour un repas servi sur une looooooongue taaable à l’ombre de la ruelle médiévale.



Repas d’ouverture exceptionnel réservé aux adultes, vente de vin sur place.

Rue des Rostangs Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 25 91 contact@chatillon-artsetvigne.fr

English :

The « Resto Tangs » will welcome you at the end of the wine festival, for a meal served on a « looooooong taaable » in the shade of the medieval alleyway.



Special opening meal for adults only, wine for sale on site.

German :

Das « Resto Tangs » empfängt Sie nach dem Weinfest zu einem Essen, das auf einem « looooooong taaable » im Schatten der mittelalterlichen Gasse serviert wird.



Außergewöhnliche Eröffnungsmahlzeit nur für Erwachsene, Weinverkauf vor Ort.

Italiano :

Il « Resto Tangs » vi accoglierà al termine della festa del vino, per un pasto servito su un « looooooong taaable » all’ombra del vicolo medievale.



Apertura speciale solo per gli adulti, vendita di vino sul posto.

Espanol :

El « Resto Tangs » le acogerá al final de la fiesta del vino, para una comida servida en un « looooooong taaable » a la sombra del callejón medieval.



Comida especial de apertura sólo para adultos, venta de vino in situ.

