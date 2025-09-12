FESTIVAL ARTS VAGABONDS EN LAURAGAIS ABBAYE ÉCOLE Sorèze
ABBAYE ÉCOLE 18 Rue Lacordaire Sorèze Tarn
Début : 2025-09-12 09:00:00
fin : 2025-09-15 19:00:00
Arts Vagabonds en Lauragais
Venez participer au Vernissage de l’exposition le Vendredi 12 septembre et venez tout le long du weekend entre Sorèze, Durfort, Cahuzac et Revel participer aux Arts Vagabonds en Lauragais
Retrouvez tout le programme sur leur site internet www.arts-vagabonds.com .
English :
Arts Vagabonds en Lauragais
German :
Vagabundierende Künste in Lauragais
Italiano :
Arti Vagabonde in Lauragais
Espanol :
Arts Vagabonds en Lauragais
