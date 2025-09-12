FESTIVAL ARTS VAGABONDS EN LAURAGAIS ABBAYE ÉCOLE Sorèze

ABBAYE ÉCOLE 18 Rue Lacordaire Sorèze Tarn

Début : 2025-09-12 09:00:00

fin : 2025-09-15 19:00:00

2025-09-12 2025-09-13

Arts Vagabonds en Lauragais

Venez participer au Vernissage de l’exposition le Vendredi 12 septembre et venez tout le long du weekend entre Sorèze, Durfort, Cahuzac et Revel participer aux Arts Vagabonds en Lauragais

Retrouvez tout le programme sur leur site internet www.arts-vagabonds.com .

