FESTIVAL ARTSTRANSFABRIK#11 DONKEY, ANAT BOSAK CIE LAB-L
Combaillaux Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-09-30
fin : 2025-09-30
Date(s) :
2025-09-30
Ce que tu changes, te change. Le matériel sur lequel tu agis agit sur toi. C’est ce qu’ils ont dit, et je ne suis qu’un imbécile (DONKEY), alors j’ai essayé. C’est l’histoire d’un récipient à sa capacité maximale, ou de la tentative d’un récipient de continuer à fléchir pour ne pas céder.
Ce que tu changes, te change. Le matériel sur lequel tu agis agit sur toi. C'est ce qu'ils ont dit, et je ne suis qu'un imbécile (DONKEY), alors j'ai essayé. C'est l'histoire d'un récipient à sa capacité maximale, ou de la tentative d'un récipient de continuer à fléchir pour ne pas céder.
Combaillaux 34980 Hérault Occitanie
English :
What you change, changes you. The material you act on acts on you. That’s what they said, and I’m just a fool (DONKEY), so I tried. It’s the story of a container at its maximum capacity, or of a container’s attempt to keep bending so as not to give in.
German :
Was du veränderst, verändert auch dich. Das Material, auf das du einwirkst, wirkt auf dich ein. Das haben sie gesagt, und ich bin nur ein Dummkopf (DONKEY), also habe ich es versucht. Es ist die Geschichte eines Behälters an seiner maximalen Kapazität, oder der Versuch eines Behälters, sich weiter zu biegen, um nicht nachzugeben.
Italiano :
Ciò che cambiate, cambia voi. Il materiale su cui agisci agisce su di te. Questo è ciò che hanno detto, e io sono solo uno sciocco (DONKEY), quindi ho provato. È la storia di un contenitore alla massima capacità, o di un contenitore che cerca di continuare a piegarsi per non cedere.
Espanol :
Lo que cambias, te cambia. El material sobre el que actúas, actúa sobre ti. Eso es lo que decían, y yo sólo soy un tonto (BURRO), así que lo intenté. Es la historia de un contenedor al máximo de su capacidad, o de un contenedor que intenta seguir doblándose para no ceder.
