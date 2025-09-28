FESTIVAL ARTSTRANSFABRIK#11 DUSK CHORUS, SO HEE PARK CIE PPONG JAPAJUM Combaillaux

FESTIVAL ARTSTRANSFABRIK#11 DUSK CHORUS, SO HEE PARK CIE PPONG JAPAJUM

Combaillaux Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-09-28

Inspirée par Human Acts de Han Kang, la pièce évoque la lueur d’espoir qui subsiste dans les corps et les souvenirs brisés. Il fut un temps où nous fredonnions en dessinant des crânes cette danse préconise que de tels dessins ne se perpétuent qu’à travers l’imagination.

La représentation sera suivie d’un temps d’échange avec les artistes. La chorégraphe et les deux interprètes se livreront au jeu d’une performance improvisée, partage d’un moment d’inspiration en direct. .

Combaillaux 34980 Hérault Occitanie

English :

Inspired by Han Kang’s Human Acts, the piece evokes the glimmer of hope that remains in broken bodies and memories. There was a time when we hummed while drawing skulls this dance advocates that such drawings are perpetuated only through the imagination.

German :

Inspiriert von Han Kangs Human Acts erzählt das Stück von dem Hoffnungsschimmer, der in zerbrochenen Körpern und Erinnerungen verbleibt. Es gab eine Zeit, in der wir summten, während wir Totenschädel zeichneten dieser Tanz plädiert dafür, dass solche Zeichnungen nur durch die Vorstellungskraft fortbestehen.

Italiano :

Ispirato a Human Acts di Han Kang, il pezzo evoca il barlume di speranza che rimane nei corpi e nei ricordi spezzati. Un tempo si canticchiava disegnando teschi: questa danza sostiene che tali disegni si perpetuano solo attraverso l’immaginazione.

Espanol :

Inspirada en Human Acts de Han Kang, la pieza evoca el atisbo de esperanza que queda en los cuerpos rotos y los recuerdos. Hubo un tiempo en que tarareábamos mientras dibujábamos calaveras: esta danza defiende que esos dibujos se perpetúen solo a través de la imaginación.

