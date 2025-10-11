FESTIVAL ARTSTRANSFABRIK#11 SOIRÉE DE CLÔTURE Combaillaux

FESTIVAL ARTSTRANSFABRIK#11 SOIRÉE DE CLÔTURE Combaillaux samedi 11 octobre 2025.

FESTIVAL ARTSTRANSFABRIK#11 SOIRÉE DE CLÔTURE

Combaillaux Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

IN A CORNER THE SKY SURRENDERS. City Theater Dance Group Robyn Orlin. Créé en 1994 et sans cesse réinventé depuis, *in a corner* de Robyn Orlin explore la précarité et l’enfermement, trouvant un nouvel écho jusqu’à sa reprise en 2025 par Volmir Cordeiro.

IN A CORNER THE SKY SURRENDERS. City Theater Dance Group Robyn Orlin.

Frappée en 1994 par les sans-abris new-yorkais en proie à de violentes bagarres pour l’obtention de cartons pour se créer des abris de fortune, Robyn Orlin crée le son solo fondateur, in a corner. En 2001, survient l’idée de l’adapter en Europe. Une idée qui prend de nouveau tout son sens lors du confinement de 2020, où nous sommes tous dorénavant confinés dans nos boîtes. Après avoir recréé ce solo avec Nadia Beugré en 2022 au Festival Montpellier Danse, puis en 2024 pour Marta Izquierdo Munoz à La Place de la Danse, Robyn Orlin reprendra ce solo en 2025 pour Volmir Cordeiro. .

Combaillaux 34980 Hérault Occitanie

English :

IN A CORNER THE SKY SURRENDERS. City Theater Dance Group Robyn Orlin. Created in 1994 and constantly reinvented since then, Robyn Orlin?s *in a corner* explores precariousness and confinement, finding new resonance until its revival in 2025 by Volmir Cordeiro.

German :

IN A CORNER THE SKY SURRENDERS. City Theater Dance Group Robyn Orlin. Robyn Orlins 1994 uraufgeführtes und seitdem immer wieder neu erfundenes Stück *in a corner* erforscht die Unsicherheit und das Eingeschlossensein und findet bis zu seiner Wiederaufnahme durch Volmir Cordeiro im Jahr 2025 immer wieder neue Resonanz.

Italiano :

IN UN ANGOLO IL CIELO SI ARRENDE. City Theater Dance Group Robyn Orlin. Creato nel 1994 e da allora costantemente reinventato, *in a corner* di Robyn Orlin esplora la precarietà e il confinamento, trovando nuova risonanza fino alla sua ripresa nel 2025 da parte di Volmir Cordeiro.

Espanol :

EN UNA ESQUINA EL CIELO SE RINDE Grupo de Danza del Teatro de la Ciudad Robyn Orlin. Creada en 1994 y constantemente reinventada desde entonces, *in a corner* de Robyn Orlin explora la precariedad y el confinamiento, encontrando nueva resonancia hasta su reposición en 2025 por Volmir Cordeiro.

L’événement FESTIVAL ARTSTRANSFABRIK#11 SOIRÉE DE CLÔTURE Combaillaux a été mis à jour le 2025-09-05 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP