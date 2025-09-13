FESTIVAL ARTSTRANSFABRIK#11 SOIRÉE D’OUVERTURE Combaillaux

Le Festival Arts Trans Fabrik, édition 2025 (ATF#11) débutera Samedi 13 septembre 2025 avec sa Soirée d’ouverture.

Au programme ;

18h This is la Mort de Zoé Lakhnati, Cie Mandragore (durée: 45mn),

18h45-20h00 Intermède musical et foodtruck,

20h Closure de Lisanne Goodhue, Cie Cohue (durée: 50mn).

Inspirée de l’Atlas mnémosyne d’Aby Warburg, la pièce fait se rencontrer sur scène des figures héroïques et victorieuses issues de différentes époques. Derrière leur puissance apparente, elles révèlent leurs fragilités, échecs et chutes. Dans un jeu d’images et de corps, Zoé Lakhnati explore la mémoire, la théâtralité et la déchéance des symboles glorieux.

Entre effondrement et renaissance, Closure interroge les corps du futur à travers crises écologiques, identités de genre et mutations sociales. Entre danse, voix et sons électro expérimentaux, la pièce brouille les formes et les langages pour inventer un espace où le corps collectif devient à la fois fragile, mouvant et porteur de possibles. .

Combaillaux 34980 Hérault Occitanie accueil@arts-fabrik.fr

English :

The Festival Arts Trans Fabrik, 2025 edition (ATF#11) kicks off on Saturday, September 13, 2025 with its Opening Night.

On the program;

6pm: This is la Mort by Zoé Lakhnati, Cie Mandragore (duration: 45mn),

18h45-20h00: Musical interlude and foodtruck,

8pm: Closure by Lisanne Goodhue, Cie Cohue (duration: 50mn).

German :

Das Festival Arts Trans Fabrik, Ausgabe 2025 (ATF#11) beginnt am Samstag, den 13. September 2025, mit seinem Eröffnungsabend.

Auf dem Programm stehen;

18.00 Uhr: This is la Mort von Zoé Lakhnati, Cie Mandragore (Dauer: 45 Min.),

18.45-20.00 Uhr: Musikalisches Intermezzo und Foodtruck,

20.00 Uhr: Closure von Lisanne Goodhue, Cie Cohue (Dauer: 50 Min.).

Italiano :

Il Festival Arts Trans Fabrik, edizione 2025 (ATF#11) prende il via sabato 13 settembre 2025 con la sua Opening Night.

In programma;

ore 18.00: This is la Mort di Zoé Lakhnati, Cie Mandragore (durata: 45mn),

18.45-20.00: Intermezzo musicale e foodtruck,

ore 20.00: Closure di Lisanne Goodhue, Cie Cohue (durata: 50 minuti).

Espanol :

El Festival Arts Trans Fabrik, edición 2025 (ATF#11) arranca el sábado 13 de septiembre de 2025 con su Noche Inaugural.

En el programa;

18.00 h: This is la Mort de Zoé Lakhnati, Cie Mandragore (duración: 45 minutos),

18.45 h 20.00 h: Interludio musical y foodtruck,

20.00 h: Closure de Lisanne Goodhue, Cie Cohue (duración: 50 min).

