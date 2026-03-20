Festival Art’terre VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

Festival Art’terre

VIC-EN-BIGORRE Lycée Jean Monnet Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-03-30

Du 30 mars au 3 avril le lycée Jean Monnet vous propose de vous reconnecter à l’environnement grâce a des espaces d’immersions sensorielles. Cette salle sera accessible au grand public gratuitement, sur réservation.

Le vendredi 3 avril à 20h00, la projection du film Le chant des forêts de Vincent Mugnier au Cinéma de Vic, situé au Tier lieu l’atelier. La place sera au prix de 4€ et discussion sur la thématique après la séance, si vous le souhaitez.

Le samedi 4 avril entre 9h00 et 18h30 de nombreux ateliers, conférences ou interventions hybrides vous seront proposés sur les thématiques de la liaison de nos 5 principaux sens liés à la nature.

Pour vous donner envie un atelier/conférence sur sentir le vivant , ainsi qu’un atelier cuisiner des plantes sauvages sont en cours de préparation !

De 10 à 13h, au départ de l’espace Claude Miqueue, Vic santé propose une Marche gourmande un parcours de 7 km avec 6 étapes de dégustation.

Inscription au 06 95 42 41 47 10€/personne.

.

VIC-EN-BIGORRE Lycée Jean Monnet Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 69 99 63 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From March 30 to April 3, the Lycée Jean Monnet invites you to reconnect with the environment through sensory immersions. This room will be open to the general public free of charge, upon reservation.

on Friday April 3 at 8:00 pm, the film Le chant des forêts by Vincent Mugnier will be shown at the Cinéma de Vic, located at the Tier lieu l?atelier. Tickets will cost ?4 and there will be a discussion on the theme after the screening, if you wish.

? On Saturday April 4, between 9:00 a.m. and 6:30 p.m., you’ll be able to take part in a wide range of workshops, conferences and hybrid events on the theme of linking our 5 main senses to nature.

To whet your appetite: a workshop/lecture on smelling the living , as well as a workshop on cooking with wild plants are in the pipeline!

From 10 a.m. to 1 p.m., starting at the Espace Claude Miqueue, Vic Santé offers a Gourmet Walk: a 7 km route with 6 tasting stops.

Registration on 06 95 42 41 47 10?/person.

L’événement Festival Art’terre Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-16 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65