FESTIVAL ARX MVSICA CHATEAU DE LASSAY Lassay-les-Châteaux

Le festival ARX MVSICA a été créé pour permettre au public de découvrir la musique du XVème dans son contexte d’origine les murailles du château fort de Lassay, qui vibreront des mêmes accents qui y résonnaient à ses débuts

Cette année, le festival met à l’honneur la musique anglaise et britannique de la fin du Moyen-Age.

Les trois dates du festival :

– 31 juillet 2025 Ensemble Céladon, « Deo gratias Anglia »

– 2 août 2025 16h conférence « La musique médiévale britannique » par Xavier Terrasa / 19h concert de l’ensemble La Flama « Wee be singers three »

– 5 août 2025 Ensemble Comet Musicke, « Consonnances imparfaites » .

Château de Lassay Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire

English :

The ARX MVSICA festival was created to allow the public to discover 15th-century music in its original context: the walls of the Château Fort de Lassay, which will vibrate with the same accents that resonated there in its early days

German :

Das Festival ARX MVSICA wurde ins Leben gerufen, um dem Publikum die Möglichkeit zu geben, die Musik des 15. Jahrhunderts in ihrem ursprünglichen Kontext zu entdecken: die Mauern der Festung Lassay, die von denselben Akzenten vibrieren werden, die dort zu ihren Anfängen erklangen

Italiano :

Il festival ARX MVSICA è stato creato per permettere al pubblico di scoprire la musica del XV secolo nel suo contesto originale: le mura del castello-fortezza di Lassay, che vibreranno con gli stessi accenti che vi risuonavano ai suoi inizi

Espanol :

El festival ARX MVSICA fue creado para permitir al público descubrir la música del siglo XV en su contexto original: los muros del castillo fortaleza de Lassay, que vibrarán con los mismos acentos que resonaron allí en sus inicios

