FESTIVAL ASCENSION FLAMENCA Banyuls-sur-Mer

Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-16
2026-05-14
Concerts, spectacles de rue, dressage de chevaux, initiations… Banyuls vibrera pendant 3 jours au rythme flamenco !
Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 84 39 61 68
English :
Concerts, street shows, horse-dressing, initiations… Banyuls will vibrate to the rhythm of flamenco for 3 days!
