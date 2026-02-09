FESTIVAL ASCENSION FLAMENCA Banyuls-sur-Mer

FESTIVAL ASCENSION FLAMENCA Banyuls-sur-Mer jeudi 14 mai 2026.

FESTIVAL ASCENSION FLAMENCA

Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-14

Concerts, spectacles de rue, dressage de chevaux, initiations… Banyuls vibrera pendant 3 jours au rythme flamenco !
  .

Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 84 39 61 68 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concerts, street shows, horse-dressing, initiations… Banyuls will vibrate to the rhythm of flamenco for 3 days!

L’événement FESTIVAL ASCENSION FLAMENCA Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-05 par OT DE BANYULS SUR MER