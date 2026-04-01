FESTIVAL ASIA PASSION SALLE POLYVALENTE Boulogne-sur-Gesse

Boulogne-sur-Gesse

FESTIVAL ASIA PASSION

SALLE POLYVALENTE Avenue Charles Suran Boulogne-sur-Gesse Haute-Garonne

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Le festival Asia Passion vous donne rendez-vous pour une immersion au cœur des cultures japonaise et coréenne !

Au programme de ce voyage entre Japon et Corée du Sud plus de 20 exposants (illustrateurs, créateurs, artisans), des animations variées, des démonstrations d’arts martiaux, de la K-pop, ainsi qu’une conférence autour du manga.

Les visiteurs pourront également participer à des ateliers gratuits (origami, initiation à l’encrage) et profiter de l’ambiance conviviale du festival avec foodtrucks et stands gourmands.

Pour les plus curieux, des ateliers culinaires (ramen, mochi, kimbap) ainsi qu’un apéro découverte des saveurs coréennes sont proposés sur inscription (places limitées). 22 .

SALLE POLYVALENTE Avenue Charles Suran Boulogne-sur-Gesse 31350 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The Asia Passion festival invites you to immerse yourself in Japanese and Korean culture!

L’événement FESTIVAL ASIA PASSION Boulogne-sur-Gesse a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE