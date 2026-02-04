Festival associatif Journée internationale des Droits des femmes et des minorités de genre Salle polyvalente Clamecy
Festival associatif Journée internationale des Droits des femmes et des minorités de genre Salle polyvalente Clamecy dimanche 8 mars 2026.
Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy Nièvre
Gratuit
Début : 2026-03-08 10:00:00
fin : 2026-03-08 22:00:00
2026-03-08
L’événement est porté par l’association Résistances d’Hier et Aujourd’hui, fortement soutenu par la mairie de Clamecy et organisé avec un large réseau d’associations, d’institutions, de collectifs, d’intervenant·es et de bénévoles du territoire, dans une démarche inclusive et féministe Tout au long de la journée, le public pourra participer à de nombreuses propositions ateliers, tables rondes, projections, expositions, temps festifs, activités artistiques, sportives, musicales, ainsi qu’un buffet solidaire et des espaces pensés pour tous les âges.
Programme détaillé https://airtable.com/appkoabLVa7hQ7RHs/shrHuRaGTBEx4qCuD/tblrv5VE1fnuYt9u1
Entrée libre et gratuite Tout public .
Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
