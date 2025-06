Festival Astr’Auvergne 2025 Stade Chatrousse Chamalières 17 juillet 2025 10:00

Astr’Auvergne est un festival autour des thématiques de l’astronomie et spatial pour tout public, avec la venue exceptionnelle d’un astronaute (Philippe Perrin) et deux astrophysiciens (Yaël Nazé et Rémi Cabanac).

Stade Chatrousse 15 rue Paul-Lapie

Chamalières 63400 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 24 81 22 contact@infinisciences.org

English :

Astr’Auvergne is an astronomy and space festival for the general public, with a special appearance by an astronaut (Philippe Perrin) and two astrophysicists (Yaël Nazé and Rémi Cabanac).

German :

Astr’Auvergne ist ein Festival rund um die Themen Astronomie und Raumfahrt für jedes Publikum, mit dem außergewöhnlichen Besuch eines Astronauten (Philippe Perrin) und zweier Astrophysiker (Yaël Nazé und Rémi Cabanac).

Italiano :

Astr’Auvergne è un festival di astronomia e spazio per il grande pubblico, con la partecipazione speciale di un astronauta (Philippe Perrin) e di due astrofisici (Yaël Nazé e Rémi Cabanac).

Espanol :

Astr’Auvergne es un festival de astronomía y del espacio para el gran público, con la participación especial de un astronauta (Philippe Perrin) y dos astrofísicos (Yaël Nazé y Rémi Cabanac).

