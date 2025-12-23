Festival Astropolis l’Hiver Musiques électroniques

Divers lieux Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-12

Le festival brestois revient faire grimper le mercure en plein hiver pour quatre jours d’effervescence sonore. On oublie la grisaille et on transforme le port de commerce en un véritable brasier électronique.

Une édition pensée comme un antidote au froid. Au programme une collision entre d’incontournables piliers de la scène électronique internationale et cette nouvelle vague d’artistes qui bousculent les codes. Kicks radicaux, expérimentations hybrides, éclats de bass music, house sous voltage, préparez-vous à une immersion totale et une expérience collective brûlante au rythme des meilleures fréquences actuelles.

Informations pratiques

Programme détaillé à retrouver en ligne sur le site du festival.

Réservation de vos billets à l’avance fortement recommandée. .

Divers lieux Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 43 37 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Astropolis l’Hiver Musiques électroniques Brest a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue