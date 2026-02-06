Festival Atlantide – Littératures – Monde Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 –

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles Tout public

14e édition du festival, du 19 au 22 mars 2026 au Lieu Unique et dans la ville. Sous la direction artistique de l’écrivain franco-congolais Alain Mabanckou, le festival Atlantide réunit chaque année des autrices et auteurs français et internationaux qui viennent à Nantes partager leurs imaginaires, leurs visions et leurs engagements en langue originale. Atlantide défend la liberté des expressions et des imaginaires, à l’image d’une littérature-monde vivante et attrayante. Le festival porte une attention particulière à favoriser la découverte de nouvelles voix, celles qui prendront le relais pour dessiner les utopies de demain et réaffirmer combien l’imagination peut être le point d’intersection de nos espérances. Le festival c’est : des lectures par des auteurs et autrices, une grande librairie, un cabinet de curiosités, des leçons de cuisne, des rencontres dans la ville… Découvrez le programme complet sur atlantide-festival.org

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.atlantide-festival.org/



Afficher la carte du lieu Lieu Unique (le) et trouvez le meilleur itinéraire

