Festival Atmosphères 2025 Centre Evenementiel Courbevoie

Festival Atmosphères 2025 Centre Evenementiel Courbevoie mercredi 8 octobre 2025.

Le

festival Atmosphères, rendez-vous pionnier incontournable et entièrement

gratuit se tiendra du 8 au 12 octobre 2025 à Courbevoie. Dédié aux enjeux et

solutions du développement durable, le festival interroge le monde de demain à

travers le cinéma, les arts et les sciences depuis 14 ans. Il propose une

programmation pluridisciplinaire accessible à tous à la fois ludique et

inspirante reposant sur des bases scientifiques solides. L’ambition

d’Atmosphères est de préparer l’avenir des prochaines générations dans le

partage des connaissances, des émotions, des expériences et solutions tout en

conservant la part de rêve. Utopisme ou réalité ? Atmosphères souhaite

mettre un coup de projecteur grâce à la culture afin de sensibiliser le public

à la transition écologique et sociale.

Au

programme, 5 jours d’échanges intenses et de découvertes, de rencontres de

grands scientifiques, experts, pionnier, artistes ou comédie.nne.s engagé.e.s

pour venir partager leur savoir et expérience.

Le festival Atmosphères, rendez-vous pionnier incontournable et entièrement gratuit se tiendra du 8 au 12 octobre 2025 à Courbevoie. Dédié aux enjeux et solutions du développement durable, le festival interroge le monde de demain à travers le cinéma, les arts et les sciences depuis 14 ans

Du mercredi 08 octobre 2025 au dimanche 12 octobre 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-08T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-13T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre Evenementiel 7, boulevard Aristide Briand 92400 Courbevoie

https://www.atmospheresfestival.com/ +33600000000