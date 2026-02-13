Festival Atomsphère +, Chapelle des Carmélites, Toulouse

Festival Atomsphère + Samedi 21 février, 19h30 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T19:30:00+01:00 – 2026-02-21T23:59:00+01:00

Fin : 2026-02-21T19:30:00+01:00 – 2026-02-21T23:59:00+01:00

Trois artistes pour une soirée hybride

Atomsphère change d’échelle et s’élève vers une nouvelle dimension.

Pour cette édition augmentée de la série de soirées toulousaines d’ATOM Festival, la magie s’invitera entre les murs de la Chapelle des Carmélites, écrin patrimonial hors du temps.

Au fil de la nuit, bal trad, synthpop, DJ set et création lumineuse se répondront pour faire vibrer le lieu, éveiller les sens et révéler toute la poésie de cet espace emblématique.

Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 Ce monument remarquable accueille régulièrement des manifestations culturelles (expositions, festivals, récitals, lectures, concerts…). Métro : ligne B – station Jeanne d'Arc

Soirée éclectique qui vous transportera dans une autre dimension. Un évènement festif où musique et lumières sont les clous du spectacle. festival carmélites