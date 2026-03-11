Festival Atout Coeurs Benquet

Festival Atout Coeurs

Mardi 12 mai à 18h00 les enfants de l’Agglo + Les Zelectrons Frits

Plein tarif 10 €

Tarif réduit (enfants de 10 à 18 ans sur justificatif) 8 €

Gratuit pour les de 10 ans

Mercredi 13 mai à 20h30 Léone Luiza

Plein tarif 15 €

Gratuit pour les de 10 ans

Jeudi 14 mai à 18h00 Bal des Doudous

Plein tarif 10 €

Tarif réduit 4 € (jusqu’à 6 ans)

Jeudi 14 mai à 18h00 Angileak (Choeur d’hommes su Pays Basque)

Plein tarif 12 €

Tarif réduit (enfants de 10 à 18 ans sur justificatif) 10 €

Gratuit pour les de 10 ans

Vendredi 15 mai à 21h00 Jéremy FREROT

Plein tarif 35 €

Tarif réduit (enfants de 10 à 18 ans sur justificatif) 30 €

Gratuit pour les de 10 ans

ABONNEMENT 4 soirées (hors Bal des Doudous )

Plein tarif 60 €

Tarif réduit (enfants de 10 à 18 ans sur justificatif) 50 € .

Avenue d’Alsace Benquet 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine atoutcoeurs.benquet@orange.fr

