Festival Atout Coeurs Benquet
Festival Atout Coeurs Benquet mardi 12 mai 2026.
Festival Atout Coeurs
Avenue d'Alsace Benquet Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-12
Mardi 12 mai à 18h00 les enfants de l’Agglo + Les Zelectrons Frits
Plein tarif 10 €
Tarif réduit (enfants de 10 à 18 ans sur justificatif) 8 €
Gratuit pour les de 10 ans
Mercredi 13 mai à 20h30 Léone Luiza
Plein tarif 15 €
Gratuit pour les de 10 ans
Jeudi 14 mai à 18h00 Bal des Doudous
Plein tarif 10 €
Tarif réduit 4 € (jusqu’à 6 ans)
Jeudi 14 mai à 18h00 Angileak (Choeur d’hommes su Pays Basque)
Plein tarif 12 €
Tarif réduit (enfants de 10 à 18 ans sur justificatif) 10 €
Gratuit pour les de 10 ans
Vendredi 15 mai à 21h00 Jéremy FREROT
Plein tarif 35 €
Tarif réduit (enfants de 10 à 18 ans sur justificatif) 30 €
Gratuit pour les de 10 ans
ABONNEMENT 4 soirées (hors Bal des Doudous )
Plein tarif 60 €
Tarif réduit (enfants de 10 à 18 ans sur justificatif) 50 € .
Avenue d’Alsace Benquet 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine atoutcoeurs.benquet@orange.fr
English : Festival Atout Coeurs
