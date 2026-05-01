Festival Au Bord de l’Auberge Montreuil-Bellay

Montreuil-Bellay

Festival Au Bord de l’Auberge

312 rue du Boëlle Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

L’Auberge des Isles organise la première édition de son festival Au Bord de l’Auberge . Une journée placée sous le signe du bien vivre, du bien manger et du bien boire, pour célébrer le meilleur de la gastronomie de la Vallée de Loire.

Marché de producteurs Salon de vignerons Concerts Banquet une journée festive !

De 10h à 18h, producteurs locaux et vignerons indépendants se retrouvent pour proposer au public des dégustations uniques, ancrées dans les richesses du territoire ligérien.

AU PROGRAMME

– Le marché de producteurs — Des artisans et producteurs locaux proposent leurs créations et produits du terroir directement au public.

Les producteurs présents sont les suivants

Les Gamins givrés (Glaces)

Famille Bresson (Fraises)

Flore d’Étable (Crémerie)

Merci Pâton (Pain)

La Poussinière (Champignons)

La Distillerie Combier (Spiritueux)

– Le salon de vignerons — 11 domaines 100% Val de Loire font le déplacement pour faire déguster leurs vins. Ils représentent la diversité et l’excellence des vignerons indépendants de Loire. De la Vendée à Chinon en passant par le Muscadet, l’Anjou, Saumur et Bourgueil.

Les vignerons présents sont les suivants

Vendée Domaine Saint Nicolas

Muscadet Domaine Bonnet Huteau

Anjou Domaine les Grandes Vignes et Château Bois Brinçon

Saumur Mélaric Fossa Sicca Domaine de la Renière

Saumur Champigny Domaine de la Chance

Chinon Domaine Bernard Baudry

Bourgueil Domaine de l’Oubliée

Et un invité hors Loire Côte de Castillon Château Terrasson

– Les concerts — La fanfare Music’A Varennes vient se produire sur les bords de Thouet de 14h à 18h, pour une ambiance festive et chaleureuse. Lors du banquet après 19h, Les Jambon Beurre, le trio plein de jeunesse et de vie, accompagne la soirée avec un bouquet d’énergie et de fun.

– Le Banquet sous les tilleuls la journée se prolonge autour d’un banquet convivial en plein air, sous les tilleuls de la terrasse. Barbecue, buffet et magnums en folie (à consommer avec modération (19h 59 € tout compris, sur réservation uniquement).

L’Auberge des Isles, un lieu de vie ancré dans son territoire

Nichée au bord du Thouet, l’Auberge des Isles a rouvert ses portes en juillet 2025 après un incendie dévastateur, et souhaite faire souffler un nouvel esprit auberge un lieu de rencontres et de partage, qui porte depuis des années une vision engagée de la gastronomie et de la convivialité.

Au Bord de l’Auberge est l’expression naturelle de cette ambition créer un moment de fête qui réunit producteurs, vignerons, artistes et habitants autour des valeurs qui animent l’établissement et de l’amour du terroir !

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 23 mai 2026.

10h-18h marché, salon, concert

19h banquet. .

312 rue du Boëlle Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 37 37 reservation@auberge-des-isles.fr

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English :

The Auberge des Isles organizes the first edition of its festival: Au Bord de l’Auberge . A day dedicated to good living, good eating and good drinking, celebrating the very best of Loire Valley gastronomy.

L’événement Festival Au Bord de l’Auberge Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-05-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME