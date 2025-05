Festival Au Bout du Conte Chiqui chiqui Riqui riqui Miou miou – Aixe-sur-Vienne, 11 juin 2025 10:30, Aixe-sur-Vienne.

Conte, chants et musiques (cuatro) de Victor Cova Correa proposés dans le cadre du festival Au bout du Conte organisé par le Conseil Départemental de la Haute-Vienne.

Il était une fois le temps du Grand Jaguar, un temps où les animaux, les plantes et les hommes pouvaient encore communiquer ensemble. C’est l’histoire d’un petit indien, d’un petit bonhomme vert, d’un petit bout de charbon, de Parole-Ailée le perroquet, d’une petite souris présomptueuse, d’un petit rat ou encore d’un petit pois. Ils avaient tous l’air si frêles mais, en vérité, qu’est-ce qu’ils sont courageux ! Et têtus parfois… Des histoires d’ici et de là-bas, recueillies avec amour.

Dès 5 ans. .

Avenue François Mitterrand

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 25 91

