FESTIVAL AU COIN DE LA VIGNE

Bédarieux Hérault

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-19

2025-07-18

De 18h30 à 1h Espace extérieur de la Tuilerie

Vendredi 18 juillet :

MATA HARI

Le Barbeaux

Appaloosa

Cirque Lambda

Samedi 19 juillet

Cartoon Machine

SOA Bomba

Jungle Box

DJ Lorakle

Cie Soit dit en passant

De 18h30 à 1h Espace extérieur de la Tuilerie

Un festival pluridisciplinaire à destination des grands et des moins grands. Chaque année, le festival Au Coin de la Vigne accueille une programmation électrique qui mêle artistes locaux, nationaux et internationaux pour faire vibrer la culture en milieu rural. Cette année, les visiteurs ne seront pas en reste avec des spectacles tout public, des espaces jeux pour les enfants, un coin restauration, une buvette et divers stands.

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59

English :

6:30 p.m. to 1 a.m. La Tuilerie outdoor area

Friday, July 18 :

MATA HARI

Le Barbeaux

Appaloosa

Lambda Circus

Saturday, July 19 :

Cartoon Machine

SOA Bomba

Jungle Box

DJ Lorakle

Cie Soit dit en passant

German :

Von 18:30 bis 1 Uhr Außenbereich der Ziegelei

Freitag, 18. Juli :

MATA HARI

Der Barbeaux

Appaloosa

Zirkus Lambda

Samstag, den 19. Juli :

Cartoon Machine

SOA Bomba

Jungle Box

DJ Lorakle

Cie Soit dit en passant

Italiano :

Dalle 18.30 all’1.00 Spazio esterno della Tuilerie

Venerdì 18 luglio :

MATA HARI

Le Barbeaux

Appaloosa

Circo Lambda

Sabato 19 luglio :

Cartoon Machine

SOA Bomba

Jungle Box

DJ Lorakle

Cie Soit dit en passant

Espanol :

18.30 a 1.00 h Espacio exterior de la Tullería

Viernes 18 de julio :

MATA HARI

Le Barbeaux

Appaloosa

Circo Lambda

Sábado 19 de julio :

Cartoon Machine

SOA Bomba

Jungle Box

DJ Lorakle

Cie Soit dit en passant

