Festival au féminin E il piano va Squar Martin Luther King Livron-sur-Drôme

Festival au féminin E il piano va

Squar Martin Luther King Salle Morcel Paquien Espace Vivre Ensemble Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 16:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Avec Laurent Lovie (violon) et Sylvie Sagot-Duvauroux (piano). Ce duo concertant pour un violon et un piano aborde la musique de Mozart, en résonnance avec le projet Vous rencontrer, avec Mozart .

+33 4 75 40 41 37 culture@mairie-livron.fr

English : Festival au féminin E il piano va

With Laurent Lovie (violin) and Sylvie Sagot-Duvauroux (piano). This concertante duo for violin and piano tackles Mozart’s music, echoing the project Meeting you, with Mozart .

