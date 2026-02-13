Festival au féminin Ennemies pour la vie Salles Simone Signoret et Aragon Hôtel de ville Livron-sur-Drôme

Festival au féminin Ennemies pour la vie

Salles Simone Signoret et Aragon Hôtel de ville 90 Avenue Joseph Combier Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Les Cocottes reviennent !

Plongez dans l’univers délirant de Ennemies pour la vie , où deux rivales tentent de résoudre un meurtre tout en se lançant des piques mémorables.

Salles Simone Signoret et Aragon Hôtel de ville 90 Avenue Joseph Combier Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 41 37 culture@mairie-livron.fr

English : Festival au féminin Ennemies pour la vie

Les Cocottes are back!

Immerse yourself in the crazy world of Ennemies pour la vie (Enemies for Life), where two rivals attempt to solve a murder while trading memorable barbs.

