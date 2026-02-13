Festival au féminin Spectacle Mesdames rêvent Salles Simone Signoret et Aragon Hôtel de ville Livron-sur-Drôme

Festival au féminin Spectacle Mesdames rêvent

Salles Simone Signoret et Aragon Hôtel de ville 90 Avenue Joseph Combier Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Le spectacle Mesdames Rêvent de l’ensemble vocal Evasion, c’est le plaisir de chanter et porter une parole sincère et sans frontière. Avec joie et pudeur. Sans retenue. Tout en partage. Cinq femmes a capella.

Salles Simone Signoret et Aragon Hôtel de ville 90 Avenue Joseph Combier Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 41 37 culture@mairie-livron.fr

English : Spectacle Mesdames rêvent

The show Mesdames Rêvent by the vocal ensemble Evasion is all about the joy of singing and expressing sincere sentiments without boundaries. With joy and modesty. Without restraint. In a spirit of sharing. Five women singing a cappella.

