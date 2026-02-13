Festival au féminin Vous rencontrer, avec Mozart Squar Martin Luther King Livron-sur-Drôme

Festival au féminin Vous rencontrer, avec Mozart

Début : 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-04 17:00:00

Avec son piano Bechstein, la pianiste Sylvie Sagot-Duvauroux vous accueille seul.e ou en groupe, enfant ou adulte, mélomane ou novice, pour partager avec vous un petit bout de Mozart autour de son piano à queue migrateur.

Squar Martin Luther King Salle Morcel Paquien Espace Vivre Ensemble Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 41 37

FESTIVAL AU FÉMININ | Vous rencontrer, avec Mozart

With her Bechstein piano, pianist Sylvie Sagot-Duvauroux welcomes you alone or in groups, children or adults, music lovers or novices, to share a little piece of Mozart with you around her travelling grand piano.

