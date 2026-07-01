Informations pratiques

Les Essards

Festival Au fil de la Dronne Festi-Broc marché de producteurs

Le bourg Les Essards Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-12

Venez découvrir la belle commune des Essards près de Bonnes notament son Festi-Broc une institution pour les amoureux d’antiquitées! C’est un rendez-vous incontournable!

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Le bourg Les Essards 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 49 87 06 bonnartcafe@gmail.com

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English : Festival Au fil de la Dronne Festi-Broc marché de producteurs

Come discover the beautiful town of Les Essards near Bonnes—especially its Festi-Broc, a must-visit event for antique lovers! It’s an event you won’t want to miss!

L’événement Festival Au fil de la Dronne Festi-Broc marché de producteurs Les Essards a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sud Charente