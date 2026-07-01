Festival Au fil de la Dronne Festi-Broc marché de producteurs Les Essards
samedi 18 juillet 2026 · Les Essards
Informations pratiques
Les Essards
Festival Au fil de la Dronne Festi-Broc marché de producteurs
Le bourg Les Essards Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-12
Venez découvrir la belle commune des Essards près de Bonnes notament son Festi-Broc une institution pour les amoureux d’antiquitées! C’est un rendez-vous incontournable!
.
Le bourg Les Essards 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 49 87 06 bonnartcafe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Au fil de la Dronne Festi-Broc marché de producteurs
Come discover the beautiful town of Les Essards near Bonnes—especially its Festi-Broc, a must-visit event for antique lovers! It’s an event you won’t want to miss!
L’événement Festival Au fil de la Dronne Festi-Broc marché de producteurs Les Essards a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sud Charente
À voir aussi à Les Essards (Charente)
- Festi Broc Brocante-Vide Grenier Les Essards Les Essards 18 juillet 2026