UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Laprade

Festival Au fil de la Dronne visites guidées L’Homme Libre Vide Grenier Café Mortel Route de l’Ancienne Voie Ferrée Laprade

mardi 14 juillet 2026 · Route de l'Ancienne Voie Ferrée · Laprade

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Route de l'Ancienne Voie Ferrée
Adresse
Laprade
Ville
16390 Laprade
Département
Charente
Tarif

Laprade

Festival Au fil de la Dronne visites guidées L’Homme Libre Vide Grenier Café Mortel

Route de l’Ancienne Voie Ferrée Laprade Laprade Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 17:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-25

Venez profitez d’une visite commentée dans le cadre du festival Au fil de la Dronne Visites guidés L’Homme Libre Vide Grenier Café Mortel!
  .

Route de l’Ancienne Voie Ferrée Laprade Laprade 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 50 42  mairie.laprade@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Au fil de la Dronne visites guidées L’Homme Libre Vide Grenier Café Mortel

Come and enjoy a guided tour as part of the “Au fil de la Dronne” festival: “L’Homme Libre” guided tours Flea market Café Mortel!

L’événement Festival Au fil de la Dronne visites guidées L’Homme Libre Vide Grenier Café Mortel Laprade a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sud Charente