Festival Au fil de la Dronne visites guidées L’Homme Libre Vide Grenier Café Mortel Route de l’Ancienne Voie Ferrée Laprade
mardi 14 juillet 2026 · Route de l'Ancienne Voie Ferrée · Laprade
Informations pratiques
Laprade
Festival Au fil de la Dronne visites guidées L’Homme Libre Vide Grenier Café Mortel
Route de l’Ancienne Voie Ferrée Laprade Laprade Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 17:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-25
Venez profitez d’une visite commentée dans le cadre du festival Au fil de la Dronne Visites guidés L’Homme Libre Vide Grenier Café Mortel!
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Route de l’Ancienne Voie Ferrée Laprade Laprade 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 50 42 mairie.laprade@orange.fr
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English : Festival Au fil de la Dronne visites guidées L’Homme Libre Vide Grenier Café Mortel
Come and enjoy a guided tour as part of the “Au fil de la Dronne” festival: “L’Homme Libre” guided tours Flea market Café Mortel!
L’événement Festival Au fil de la Dronne visites guidées L’Homme Libre Vide Grenier Café Mortel Laprade a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sud Charente