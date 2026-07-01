Informations pratiques

Laprade

Festival Au fil de la Dronne visites guidées L’Homme Libre Vide Grenier Café Mortel

Route de l’Ancienne Voie Ferrée Laprade Laprade Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 17:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-25

Venez profitez d’une visite commentée dans le cadre du festival Au fil de la Dronne Visites guidés L’Homme Libre Vide Grenier Café Mortel!

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Route de l’Ancienne Voie Ferrée Laprade Laprade 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 50 42 mairie.laprade@orange.fr

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English : Festival Au fil de la Dronne visites guidées L’Homme Libre Vide Grenier Café Mortel

Come and enjoy a guided tour as part of the “Au fil de la Dronne” festival: “L’Homme Libre” guided tours Flea market Café Mortel!

L’événement Festival Au fil de la Dronne visites guidées L’Homme Libre Vide Grenier Café Mortel Laprade a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sud Charente