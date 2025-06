Festival | Au fil de l’eau – Chemin de l’île Mattard Châteauneuf-sur-Charente 14 juin 2025 10:00

Charente

Charente

Début : 2025-06-14 10:00:00

fin : 2025-06-14 17:00:00

Rendez-vous le 14 juin de 10h00 à 17h00 à Chateauneuf sur Charente sur le site du Bain des dames pour une journée d’animation et de découverte autour de l’eau.

Chemin de l’île Mattard Aire de Loisirs du Bain des Dames

Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 12 42

English :

Join us on June 14 from 10:00 am to 5:00 pm at Chateauneuf sur Charente’s Bain des dames for a day of water-related activities and discoveries.

German :

Wir treffen uns am 14. Juni von 10.00 bis 17.00 Uhr in Chateauneuf sur Charente auf dem Gelände des Bain des dames für einen Tag voller Animation und Entdeckungen rund um das Thema Wasser.

Italiano :

Unitevi a noi il 14 giugno dalle 10 alle 17 al Bain des Dames di Chateauneuf sur Charente per una giornata di attività e scoperte legate all’acqua.

Espanol :

Acompáñenos el 14 de junio, de 10.00 a 17.00 horas, en el Bain des Dames de Chateauneuf sur Charente, en una jornada de actividades y descubrimientos relacionados con el agua.

