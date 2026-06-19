UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival au fil de l’eau Lutzelbourg

Festival au fil de l’eau Lutzelbourg vendredi 14 août 2026.

Ville
57820 Lutzelbourg
Département
Moselle
Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif
0 Gratuit

Lutzelbourg

Festival au fil de l’eau

Lutzelbourg Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Le Festival au fil de l’eau s’associe à Lutz en Fête pour vous proposer une soirée musicale, artisanale (marché des créateurs) et féérique au bord de l’eau!
Le groupe Déclic plongera le public dans une ambiance festive. Puis à 21h, laissez-vous porter par le spectacle sur l’eau Only a dream de la Cie Eklabul !Tout public
0  .

Lutzelbourg 57820 Moselle Grand Est +33 7 77 39 75 09  bassintouristiquedelasarre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Festival au fil de l’eau is teaming up with %E0 Lutz en F%EAte to bring you an evening of music, crafts (artists’ market), and magic right by the water!
The band D%E9clic will immerse the audience in a festive atmosphere. Then, at 9 p.m., let yourself be swept away by the water show “Only a Dream” by the Eklabul Company!

L’événement Festival au fil de l’eau Lutzelbourg a été mis à jour le 2026-06-19 par OT PAYS DE PHALSBOURG