Lutzelbourg

Festival au fil de l’eau

Lutzelbourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Le Festival au fil de l’eau s’associe à Lutz en Fête pour vous proposer une soirée musicale, artisanale (marché des créateurs) et féérique au bord de l’eau!

Le groupe Déclic plongera le public dans une ambiance festive. Puis à 21h, laissez-vous porter par le spectacle sur l’eau Only a dream de la Cie Eklabul !Tout public

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Lutzelbourg 57820 Moselle Grand Est +33 7 77 39 75 09 bassintouristiquedelasarre@gmail.com

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English :

The Festival au fil de l’eau is teaming up with %E0 Lutz en F%EAte to bring you an evening of music, crafts (artists’ market), and magic right by the water!

The band D%E9clic will immerse the audience in a festive atmosphere. Then, at 9 p.m., let yourself be swept away by the water show “Only a Dream” by the Eklabul Company!

L’événement Festival au fil de l’eau Lutzelbourg a été mis à jour le 2026-06-19 par OT PAYS DE PHALSBOURG