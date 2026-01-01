HISTOIRE

Créé en 2008 et fort du succès de ses premières éditions, le Festival Au Fil des Voix s’est imposé comme le rendez-vous incontournable des grandes voix du monde. Au cœur de l’hiver parisien, il constitue une véritable plateforme de création et de diffusion. En mettant à l’honneur les pratiques vocales et instrumentales du monde, il convie chaque année le public à un voyage musical au travers de nouvelles sonorités venues des quatre coins du globe, à la rencontre de l’altérité culturelle.

Grandes voix emblématiques, artistes confirmés mais aussi jeunes talents, le Festival Au Fil des Voix donne à voir sur scène une sélection des nouvelles productions discographiques de l’année, repoussant toujours un peu plus les frontières musicales. Oscillant entre héritage culturel et création du temps présent, chaque projet amène, à sa façon, d’étonnants souffles de modernité.

Porté par l’association Au Fil des Voix, le festival a développé un concept atypique de collaboration synergique avec un ensemble de labels et tourneurs, selon un principe de mutualisation. Tous sont portés par un même désir : soutenir la création musicale contemporaine et accompagner sa diffusion.

Le festival invite à découvrir, chaque année, près de 20 artistes au cours de 17 soirées ancrées dans le 18ème arrondissement, dans quelques-unes des plus emblématiques salles parisiennes.

En rassemblant des soutiens institutionnels et des professionnels de la musique, le festival offre aux artistes et à leur nouveau projet scénique et discographique une visibilité au sein du public parisien, mais aussi des opportunités professionnelles et médiatiques grâce à la présence de programmateurs et journalistes.

Depuis maintenant 15 ans, ce sont près de 271 groupes, 1200 musiciens de plus de 65 pays et régions qui sont venus témoigner du renouvellement perpétuel des musiques et voix du monde, sans cesse en mouvement.

Pour sa 19e édition, le Festival parisien au Fil des Voix 2026 se déroulera du 29 janvier au 14 février 2026.

Du jeudi 29 janvier 2026 au samedi 14 février 2026

Public jeunes et adultes.

