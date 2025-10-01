Festival « Au fil du conte » Salle des fêtes Aigre

Festival « Au fil du conte » Salle des fêtes Aigre mercredi 1 octobre 2025.

Festival « Au fil du conte »

Salle des fêtes Rue des halles Aigre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

Petites natures !

.

Salle des fêtes Rue des halles Aigre 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

Small natures!

German :

Kleine Naturen!

Italiano :

Piccole nature!

Espanol :

¡Pequeñas naturalezas!

L’événement Festival « Au fil du conte » Aigre a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de tourisme Destination Nord Charente