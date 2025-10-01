Festival « Au fil du conte » Salle des fêtes Aigre
Festival « Au fil du conte » Salle des fêtes Aigre mercredi 1 octobre 2025.
Festival « Au fil du conte »
Salle des fêtes Rue des halles Aigre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-01
Date(s) :
2025-10-01
Petites natures !
.
Salle des fêtes Rue des halles Aigre 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine
English :
Small natures!
German :
Kleine Naturen!
Italiano :
Piccole nature!
Espanol :
¡Pequeñas naturalezas!
L’événement Festival « Au fil du conte » Aigre a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de tourisme Destination Nord Charente