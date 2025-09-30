Festival « Au fil du conte » | « La sauvage » par Sabrina Chézeau Salle des foudres Jarnac

Festival « Au fil du conte » | « La sauvage » par Sabrina Chézeau Salle des foudres Jarnac mardi 30 septembre 2025.

Festival « Au fil du conte » | « La sauvage » par Sabrina Chézeau

Salle des foudres 10 Quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-30 20:00:00

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-30

Dans le cadre du festival « Au fil du conte », la médiathèque intercommunale de Jarnac et la Médiathèque Départementale 16 proposent le conte « La sauvage », par Sabrina Chézeau.

.

Salle des foudres 10 Quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29

English :

As part of the « Au fil du conte » festival, the Jarnac intercommunal media library and the Médiathèque Départementale 16 are presenting the tale « La sauvage », by Sabrina Chézeau.

German :

Im Rahmen des Festivals « Au fil du conte » präsentieren die interkommunale Mediathek von Jarnac und die Mediathek des Departements 16 das Märchen « La sauvage » (Die Wilde) von Sabrina Chézeau.

Italiano :

Nell’ambito del festival « Au fil du conte », la mediateca intercomunale di Jarnac e la Médiathèque Départementale 16 propongono il racconto « La sauvage », di Sabrina Chézeau.

Espanol :

En el marco del festival « Au fil du conte », la mediateca intermunicipal de Jarnac y la Médiathèque Départementale 16 proponen el cuento « La sauvage », de Sabrina Chézeau.

L’événement Festival « Au fil du conte » | « La sauvage » par Sabrina Chézeau Jarnac a été mis à jour le 2025-09-02 par Destination Cognac