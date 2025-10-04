Festival Au fil du conte / Spectacle : Cœur courage d’Alexandra Castagnetti Salle des fêtes du bourg « Sant Esteve » Champniers

Festival Au fil du conte / Spectacle : Cœur courage d’Alexandra Castagnetti Samedi 4 octobre, 10h30 Salle des fêtes du bourg « Sant Esteve » Charente

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:25:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:25:00

GRATUIT, dès 6 ans – 06 03 30 39 33

Créatures de la nuit, fauve, bête, cruelle ogresse… Face à ces terribles personnages, seules les pierres n’auraient pas peur. Les peurs se dissolvent dans les histoires. Les tensions se relâchent au son de la kalimba. Le courage se puise aux sources communes.

Salle des fêtes du bourg « Sant Esteve » Rue des Autours 16430 Champniers Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine

Conseil départemental de la Charente, Mélanie Lucas