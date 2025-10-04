Festival Au fil du conte / Spectacle : La tricoteuse de mots de Layla Darwiche Médiathèque L’alpha Angoulême

Festival Au fil du conte / Spectacle : La tricoteuse de mots de Layla Darwiche Samedi 4 octobre, 16h00 Médiathèque L'alpha Charente

Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

GRATUIT, dès 14 ans – 05 45 94 56 00

Réservation obligatoire

Dans sa maison au bout du monde, une femme vit seule et parle à elle-même. Un jour, elle prend ses aiguilles et se met à tricoter. Un mot à l’envers, un mot à l’endroit, des histoires d’amoure et de ruse naissent sous ses doigts.

Médiathèque L’alpha 1 Rue Coulomb, 16000 Angoulême, France Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545945600 http://www.lalpha.org [{« type »: « phone », « value »: « 05 45 94 56 00 »}] L’Alpha est la médiathèque de GrandAngoulême. Située stratégiquement près de la gare et au cœur d’un quartier en plein développement, elle a ouvert au public en décembre 2015.

Plus qu’une médiathèque, c’est désormais le lieu de vie et de rencontre pour tous les habitants de l’agglomération. En plus d’une riche collection de 150 000 livres, cd, dvd, jeux vidéos et livres anciens, elle dispose d’un auditorium de 85 places, d’un café avec petite restauration, d’un espace d’accueil temporaire pour les enfants de 18 mois-5 ans (espace Mezzanine), d’un lieu d’exposition, d’un parc informatique de 75 postes, de salles pour recevoir des groupes et d’un jardin.

Composé de cinq bâtiments appelés « mondes » empilés les uns sur les autres, couverts de vantelles colorées, il offre 4000 m² d’espaces publics pour mettre en scène les ressources de la médiathèque et donner à voir la ville sous différents angles à partir des grandes baies vitrées.

Conseil départemental de la Charente, Danica Bijeljac