Festival Au fil du conte / Spectacle : Le voyage de Messaouda de Layla Darwiche La Palène Rouillac

Festival Au fil du conte / Spectacle : Le voyage de Messaouda de Layla Darwiche Vendredi 3 octobre, 20h30 La Palène Charente

Début : 2025-10-03T20:30:00 – 2025-10-03T21:15:00

Fin : 2025-10-03T20:30:00 – 2025-10-03T21:15:00

GRATUIT, dès 12 ans – 05 45 96 48 56

Ce matin-là, Messaouda a préparé sa pâte à pain et, en attendant que sa pâte lève, ses chaussures à la main, elle est partie marcher sur la place. De Jaffa à Beyrouth, ce sera le début d’un voyage dans le monde merveilleux des contes traditionnels du Moyen-Orient.

La Palène 139 Bd d’Encamp 16170 Rouillac Rouillac 16170 Rouillac Charente Nouvelle-Aquitaine

Conseil départemental de la Charente, Hind Aliliche