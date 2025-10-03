Festival Au fil du conte / Spectacle : Robin se la raconte de Robin Recours Salle des fêtes de Villebois-Lavalette Villebois-Lavalette

Festival Au fil du conte / Spectacle : Robin se la raconte de Robin Recours Vendredi 3 octobre, 20h30 Salle des fêtes de Villebois-Lavalette Charente

Début : 2025-10-03T20:30:00 – 2025-10-03T21:40:00

Fin : 2025-10-03T20:30:00 – 2025-10-03T21:40:00

GRATUIT, dès 7 ans – 05 45 64 76 57

Histoires coup de cœur, histoire de bousculer les cœurs, à rire, ou à pleurer, histoires d’amour et de mort, de joies et de peines, d’idiotie et de sagesse, de vieillesse et d’enfance, d’argent et de pouvoir, histoires de différences, histoires de quête de soi…

Salle des fêtes de Villebois-Lavalette 60 Grand’rue 16320 Villebois-Lavalette Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine

Conseil départemental de la Charente, Lionel Bonnet