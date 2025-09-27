Festival « Au fil du conte » Salle des fêtes Vars

Festival « Au fil du conte » Salle des fêtes Vars samedi 27 septembre 2025.

Festival « Au fil du conte »

Salle des fêtes Le bourg Vars Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Caprices ? C’est fini !

.

Salle des fêtes Le bourg Vars 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

Caprices? No more!

German :

Launen? Das ist vorbei!

Italiano :

Capricci? Non più!

Espanol :

¿Caprichos? Se acabó

L’événement Festival « Au fil du conte » Vars a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de tourisme Destination Nord Charente