Festival Au Gré des Arts La famille Bach autour de l’offrande de l’Ensemble Le Caravansérail Pranzac
Église Saint-Cybard de Pranzac Pranzac Charente
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date :
Début : 2025-10-25 18:00:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Partez sur les pas de Jean-Sébastien Bach à la cour du roi de Prusse, Frédéric II, auteur en 1747 du fameux thème de L’offrande musicale . Un moment d’histoire et de musique, au cœur des dix dernières années de la vie du cantor de Leipzig.
Église Saint-Cybard de Pranzac Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 63 04 98 parolesdorgue@gmail.com
English :
Follow in the footsteps of Johann Sebastian Bach at the court of Frederick II, King of Prussia, who wrote the famous theme for « The Musical Offering » in 1747. A moment of history and music, at the heart of the last ten years of the Leipzig cantor?s life.
German :
Folgen Sie den Spuren Johann Sebastian Bachs am Hof des preußischen Königs Friedrich II, der 1747 das berühmte Thema des « Musikalischen Opfers » schrieb. Ein Moment der Geschichte und der Musik, inmitten der letzten zehn Jahre im Leben des Leipziger Kantors.
Italiano :
Seguite le orme di Johann Sebastian Bach alla corte del re di Prussia, Federico II, che nel 1747 scrisse il famoso tema per « L’offerta musicale ». Un momento di storia e di musica, al centro degli ultimi dieci anni di vita del cantore di Lipsia.
Espanol :
Siga los pasos de Johann Sebastian Bach en la corte del rey de Prusia, Federico II, que en 1747 escribió el famoso tema de « La Ofrenda Musical ». Un momento de historia y música, en el corazón de los últimos diez años de la vida del cantor de Leipzig.
