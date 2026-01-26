Festival Au Gré des Arts Rebellion ! Henry Purcell Pranzac
Festival Au Gré des Arts Rebellion ! Henry Purcell
Église Saint-Cybard de Pranzac Pranzac Charente
Tarif : 17 – 17 – 25 EUR
Tarif de soutien 25€
Tarif plein 17€
Tarif réduit 12€
Début : 2026-04-19 17:00:00
fin : 2026-04-19
2026-04-19
Le festival Au Gré des Arts ouvre sa saison 2026 et rend hommage au célèbre compositeur anglais, Henry Purcell.
Église Saint-Cybard de Pranzac Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 63 04 98 parolesdorgue@gmail.com
English :
The Au Gré des Arts festival opens its 2026 season with a tribute to the famous English composer Henry Purcell.
L’événement Festival Au Gré des Arts Rebellion ! Henry Purcell Pranzac a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord