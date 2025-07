Festival Au Grès du Jazz Ballaké Sissoko & Piers Faccini (complet) Saverne

Église Notre-Dame de la Nativité Saverne Bas-Rhin

Début : Mardi 2025-08-12 21:00:00

fin : 2025-08-12 22:00:00

2025-08-12

COMPLET.

La rencontre de Piers Faccini, auteur-compositeur folk et Ballaké Sissoko, maître de la kora malienne, c’est l’union de deux mondes musicaux. Après deux décennies d’amitié et de collaborations fructueuses, ils reviennent avec Our Calling, un album tissé de récits et de mélodies où les traditions mandingues rencontrent la chanson folk européenne. Leur dialogue, enregistré en acoustique et en direct, est une exploration poétique de la migration sous toutes ses formes, humaines et végétales. L’Eglise de la Nativité de Saverne, écrin de pierre, accueillera ce duo unique dans toute sa majesté. .

Église Notre-Dame de la Nativité Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 contact@festival-augresdujazz.com

