Festival au pré Lieu-dit Saint-Germain Plogastel-Saint-Germain

Festival au pré

Lieu-dit Saint-Germain Enclos chapelle saint germain Plogastel-Saint-Germain Finistère

Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20

2026-09-19

Festival qui mêle patrimoine et culture.
Programme à venir   .

Lieu-dit Saint-Germain Enclos chapelle saint germain Plogastel-Saint-Germain 29710 Finistère Bretagne +33 6 45 63 91 28 

