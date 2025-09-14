Festival Au tour des mots etc. Des mots et des chants Bibliothèque Veules-les-Roses

Festival Au tour des mots etc. Des mots et des chants Bibliothèque Veules-les-Roses dimanche 14 septembre 2025.

Festival Au tour des mots etc. Des mots et des chants

Bibliothèque 1 Avenue du Dr Michel Veules-les-Roses Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 14:00:00

fin : 2025-09-14 15:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Des mots et des chants La Bonté Invisible

Durant le festival Au tour des mots etc… , le public est invité à un moment poétique et musical avec Des mots et des chants.

Anne Cantineau proposera La Bonté Invisible, un extrait du Trésor des Humbles de Maurice Maeterlinck, prix Nobel de littérature en 1911. Dans le cadre verdoyant du jardin de la Bibliothèque de Veules-les-Roses, les mots et les chants se mêleront pour offrir une expérience sensible et lumineuse, portée par la profondeur du texte et la magie de la voix.

Un rendez-vous intimiste et inspirant, où littérature et musique s’unissent pour célébrer l’essence même de la bonté. .

Bibliothèque 1 Avenue du Dr Michel Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie asso-au-tour-des-mots-etc@orange.fr

English : Festival Au tour des mots etc. Des mots et des chants

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Au tour des mots etc. Des mots et des chants Veules-les-Roses a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre