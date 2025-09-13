Festival Au tour des mots etc. Les mots chantés qui nourissent Les Mondes de Zulma Veules-les-Roses

Festival Au tour des mots etc. Les mots chantés qui nourissent

Les Mondes de Zulma
1 Rue Gabriel Marty
Veules-les-Roses
Seine-Maritime

samedi 13 septembre 2025
12:30:00 - 14:00:00

Les Mondes de Zulma 1 Rue Gabriel Marty Veules-les-Roses Seine-Maritime

Début : 2025-09-13 12:30:00

fin : 2025-09-13 14:00:00

2025-09-13

Dans le cadre du festival Au tour des mots etc… , l’atelier Les mots chantés qui nourrissent sera animé par Gaëlle et Nicolas Noël.

Cet atelier original mêlera chants et convivialité, en proposant un moment de partage où la musique nourrit autant le cœur que le corps. Les participants seront invités à chanter, à écouter et à échanger, avant de prolonger l’expérience autour d’un repas partagé.

Un rendez-vous chaleureux, placé sous le signe de la créativité, du partage et de la bonne humeur. .

