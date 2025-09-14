Festival Au tour des mots etc. Les mots contés au jardin Bibliothèque Veules-les-Roses

Festival Au tour des mots etc. Les mots contés au jardin Bibliothèque Veules-les-Roses dimanche 14 septembre 2025.

Festival Au tour des mots etc. Les mots contés au jardin

Bibliothèque 1 Avenue du Dr Michel Veules-les-Roses Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 12:30:00

fin : 2025-09-14 13:30:00

Date(s) :

2025-09-14

Les mots contés au jardin un repas sous le signe des histoires

Durant le festival Au tour des mots etc… , place à la convivialité avec Les mots contés au jardin.

Autour d’un repas conté par Nathalie Preterre, chacun(e) est invité(e) à apporter son sandwich pour partager un moment simple, chaleureux et poétique. Les histoires se dégusteront comme un bon repas avec plaisir, curiosité et gourmandise.

Un rendez-vous idéal pour allier saveurs et contes, dans une ambiance à la fois intime et joyeuse. .

Bibliothèque 1 Avenue du Dr Michel Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie asso-au-tour-des-mots-etc@orange.fr

English : Festival Au tour des mots etc. Les mots contés au jardin

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Au tour des mots etc. Les mots contés au jardin Veules-les-Roses a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre