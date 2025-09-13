Festival Au tour des mots etc. Les mots contés cuisinés Pascale Lecauchois Veules-les-Roses

Festival Au tour des mots etc. Les mots contés cuisinés Pascale Lecauchois Veules-les-Roses samedi 13 septembre 2025.

Festival Au tour des mots etc. Les mots contés cuisinés

Pascale Lecauchois 228 Chemin de Cany Veules-les-Roses Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-13 16:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Dans le cadre du festival Au tour des mots etc… , l’atelier Cuisine contée invitera les enfants de 5 à 12 ans à un moment magique et gourmand.

Guidés par Pascale Lecauchois, les jeunes participants voyageront au fil d’une histoire qui donnera vie à un sortilège ou à une potion mystérieuse. Entre imagination et cuisine, les mots se transformeront en saveurs… et l’atelier se conclura par une dégustation partagée.

Un rendez-vous original et enchanteur, où contes et gourmandises se rencontrent pour éveiller la curiosité et l’appétit des petits aventuriers.

Informations et inscriptions 06 16 55 82 16. .

Pascale Lecauchois 228 Chemin de Cany Veules-les-Roses 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 16 55 82 16 asso-au-tour-des-mots-etc@orange.fr

English : Festival Au tour des mots etc. Les mots contés cuisinés

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Au tour des mots etc. Les mots contés cuisinés Veules-les-Roses a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre