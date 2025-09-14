Festival Au tour des mots etc. Les mots d’Anita Conti Tennis Club Veules-les-Roses

Festival Au tour des mots etc. Les mots d’Anita Conti Tennis Club Veules-les-Roses dimanche 14 septembre 2025.

Festival Au tour des mots etc. Les mots d’Anita Conti

Tennis Club 7 bis, Avenue du Dr P. Girard Veules-les-Roses Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 16:15:00

fin : 2025-09-14 16:45:00

Date(s) :

2025-09-14

Durant le festival Au tour des mots etc… , le public pourra découvrir Les mots d’Anita Conti, une évocation poétique et musicale de celle que l’on surnomme la dame de la mer .

Porté par Véronique His et Sylvain Dumortier, ce moment mettra en lumière la force des textes et des récits d’Anita Conti, première femme océanographe française, qui a su témoigner avec passion et lucidité de son rapport à la mer et aux marins.

Un rendez-vous bref mais intense, qui fera résonner la voix singulière d’une grande figure engagée et visionnaire. .

Tennis Club 7 bis, Avenue du Dr P. Girard Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie asso-au-tour-des-mots-etc@orange.fr

English : Festival Au tour des mots etc. Les mots d’Anita Conti

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Au tour des mots etc. Les mots d’Anita Conti Veules-les-Roses a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre