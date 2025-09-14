Festival Au tour des mots etc. Les mots du pt’it dej au café Bar-Tabac des voyageurs Veules-les-Roses

Bar-Tabac des voyageurs 25 voie Charles de Gaulle Veules-les-Roses Seine-Maritime

Début : 2025-09-14 09:00:00

fin : 2025-09-14 09:30:00

2025-09-14

Dans le cadre du festival Au tour des mots etc… , l’atelier Les mots du pt’it dej au café proposera un moment convivial autour de la parole et de la créativité.

Entre rires, échanges et petites réflexions matinales, les participants pourront explorer le langage dans toute sa richesse, du petit déjeuner jusqu’au café. Une façon originale et ludique de commencer la journée en mots et en partage. .

