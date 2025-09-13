Festival Au tour des mots etc. Les mots du voyage Front de mer Veules-les-Roses

Durant le festival Au tour des mots etc… , l’atelier-spectacle Les mots du voyage? Ellis Island proposera une plongée dans l’histoire bouleversante de millions de migrants.

De la fin du XIXᵉ siècle aux années 30, près de seize millions de personnes ont foulé cet îlot perdu au large de Manhattan. Tous fuyaient la faim, l’oppression, la misère ou les pogroms, portés par l’espoir d’une terre libre et généreuse.

À travers le regard et l’enquête de Georges Perec et Robert Bober (1979), le public découvrira la réalité de ces histoires d’errance et d’espérance. Pour accompagner ces récits, des musiques cosmopolites jouées à l’accordéon viendront rythmer et enrichir l’émotion de ce voyage.

Pour toute information 06 82 45 70 47.

Un rendez-vous intense et émouvant, où la mémoire des mots et des musiques fait revivre la quête universelle d’un avenir meilleur. .

Front de mer Club Nautique Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 45 70 47 asso-au-tour-des-mots-etc@orange.fr

