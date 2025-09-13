Festival Au tour des mots etc. Les mots en dictée Les Mondes de Zulma Veules-les-Roses

Les Mondes de Zulma 1 Rue Gabriel Marty Veules-les-Roses Seine-Maritime

Début : 2025-09-13 11:30:00

fin : 2025-09-13 12:30:00

2025-09-13

Dans le cadre du festival Au tour des mots etc… , l’atelier Les mots en dictée sera animé par Catherine Blocman autour de l’histoire des mots.

Bien plus qu’un simple exercice scolaire, cette dictée proposera un moment ludique et culturel, où chacun pourra tester son orthographe tout en découvrant la richesse et l’origine des mots de notre langue.

Un atelier à la fois instructif et convivial, qui permettra de redonner à la dictée toute sa saveur… avec le plaisir de jouer avec les mots ! .

