Festival Au tour des mots etc. Les mots en scène De l'amour Place de la Libération Veules-les-Roses vendredi 12 septembre 2025.

Place de la Libération La Grange Veules-les-Roses Seine-Maritime

Début : 2025-09-12 21:00:00

fin : 2025-09-12 22:00:00

2025-09-12

Dans le cadre du festival Au tour des mots etc… , le théâtre De l’amour proposera une mise en scène à partir des textes 69 Année Fatidique de François d’Epenoux et L’Amour ne suffit pas de Joël Pommerat.

Ce spectacle explorera les thèmes de la rupture, du désespoir, de l’argent et de la mort, mais toujours transcendés par l’amour. À travers ces textes, la pièce offrira un regard poignant et plein d’espoir sur la vie, mêlant émotion et réflexion.

Le spectacle sera interprété par Catherine Clouard et Éric Maby.

Pour toute information ou réservation 06 61 46 15 50.

Un rendez-vous incontournable pour ceux qui souhaitent vivre une expérience théâtrale intense et porteuse d’espoir. .

Place de la Libération La Grange Veules-les-Roses 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 46 15 50 asso-au-tour-des-mots-etc@orange.fr

