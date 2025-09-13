Festival Au tour des mots etc. Les mots en scène Destination Tango Le Garage Veules-les-Roses

Festival Au tour des mots etc. Les mots en scène Destination Tango Le Garage Veules-les-Roses samedi 13 septembre 2025.

Festival Au tour des mots etc. Les mots en scène Destination Tango

Le Garage 6 Place des Ecossais Veules-les-Roses Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 21:00:00

fin : 2025-09-13 22:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Dans le cadre du festival Au tour des mots etc… , le théâtre Destination Tango proposera une immersion dans le Buenos Aires de la fin du XIXᵉ et du début du XXᵉ siècle.

Le tango, symbole de nostalgie, de désillusion et de rancœur, raconte l’histoire des millions d’immigrés venus d’une Europe en crise pour s’installer au Rio de la Plata. C’est à travers le métissage de leurs cultures qu’ils ont créé l’âme argentine et le tango, peuplé d’amours tragiques, d’hommes abandonnés et de femmes fatales, dans un monde souvent injuste.

Né dans les bas-fonds de la Boca, le tango s’exporte aujourd’hui dans le monde entier, porté par des musiciens extraordinaires comme Astor Piazzolla et des paroliers tels que Homéro Manzi, Ernesto Discépolo et Horacio Ferrer, dont les textes émailleront le spectacle entre les chansons.

Le spectacle sera interprété par Gérard Delouttre au bandonéon et Daniel Raulin pour les textes et le chant, sous la mise en scène de Catherine Raffaeli.

Pour toute information ou réservation 07 86 87 17 71.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir l’histoire et la passion du tango, entre mélodie envoûtante et récits poignants. .

Le Garage 6 Place des Ecossais Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 7 86 87 17 71 asso-au-tour-des-mots-etc@orange.fr

English : Festival Au tour des mots etc. Les mots en scène Destination Tango

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Au tour des mots etc. Les mots en scène Destination Tango Veules-les-Roses a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre